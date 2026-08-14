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Довбик рассказал, в каком клубе имел реальный шанс продолжить карьеру

Переход украинского нападающего не успели оформить до закрытия трансферного окна.
Сегодня, 15:45       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / bolognafc.it
Артем Довбик / bolognafc.it

Новичок Болоньи Артем Довбик рассказал, как прошлым летом имел возможность уйти из Ромы, где на него уже особо не рассчитывали.

Украинский нападающий заявил, что мог продолжить карьеру в Милане, однако сделку не удалось оформить до закрытия трансферного окна.

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"После завершения предсезонного сбора прошлым летом Рома посоветовала мне уйти в другой клуб, чтобы получать больше игрового времени. Я был очень близок к переходу в Милан, но до закрытия трансферного окна оставалось всего три дня, поэтому мы не успели завершить сделку.

Я начал прошлый сезон в Роме, почти не выходил на поле, и мне дали понять, что я буду запасным нападающим. Я готовился к долгому сезону в качестве основного игрока, и мне было тяжело смириться с тем, что все будет иначе. Я играл все реже и уже не получал удовольствия от игры, а потом еще и получил травму. Произошло столько всего, и теперь я просто хочу играть и наслаждаться футболом", - приводит слова Довбика La Repubblica.

Напомним, также Довбик оценил свой переход в Болонью этим летом.

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