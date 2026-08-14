Довбик рассказал, в каком клубе имел реальный шанс продолжить карьеру

Новичок Болоньи Артем Довбик рассказал, как прошлым летом имел возможность уйти из Ромы, где на него уже особо не рассчитывали.

Украинский нападающий заявил, что мог продолжить карьеру в Милане, однако сделку не удалось оформить до закрытия трансферного окна.

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"После завершения предсезонного сбора прошлым летом Рома посоветовала мне уйти в другой клуб, чтобы получать больше игрового времени. Я был очень близок к переходу в Милан, но до закрытия трансферного окна оставалось всего три дня, поэтому мы не успели завершить сделку.

Я начал прошлый сезон в Роме, почти не выходил на поле, и мне дали понять, что я буду запасным нападающим. Я готовился к долгому сезону в качестве основного игрока, и мне было тяжело смириться с тем, что все будет иначе. Я играл все реже и уже не получал удовольствия от игры, а потом еще и получил травму. Произошло столько всего, и теперь я просто хочу играть и наслаждаться футболом", - приводит слова Довбика La Repubblica.

Напомним, также Довбик оценил свой переход в Болонью этим летом.

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