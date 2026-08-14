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Футбол

Бывший игрок Шахтера покинет Фенербахче и вернется в Бразилию

Полузащитник Фред продолжит карьеру на родине.
Сегодня, 11:45       Автор: Игорь Мищук
Фред / Getty Images
Фред / Getty Images

Бывший полузащитник Шахтера Фред завершает своей европейский этап карьеры и вскоре вернется в Бразилию.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, о подписании бразильского хавбека, выступавшего в последнее время за Фенербахче, договорился Атлетико Минейро.

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Бразильский клуб согласовал переход 33-летнего футболиста за два миллиона евро, а еще 500 тысяч будут предусмотрены в виде бонусов.

Игрок подпишет с Атлетико Минейро контракт на три с половиной года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что с 2013 по 2018 годы Фред выступал за Шахтер. В Фенербахче полузащитник перешел летом 2023 года из Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне бразилец провел за турецкую команду во всех турнирах 45 матчей, отличившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, ранее Фенербахче подписал нападающего Наполи Ромелу Лукаку.

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