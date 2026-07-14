Звезда Марселя стал игроком Фенербахче
Вингер Марселя Мейсон Гринвуд пополнил состав Фенербахче.
О переходе 24-летнего англичанина сообщает официальный сайт стамбульского клуба.
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Игрок подписал с Фенербахче контракт, рассчитанный на четыре года - до июня 2030 года.
Отмечается, что сумма трансфера составит 39 миллионов евро, которые турецкий клуб выплатит тремя равными частями в течение трех лет.
Mason Greenwood Fenerbahçe’de. 😎 pic.twitter.com/dPWEju4TnL— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 14, 2026
В минувшем сезоне Гринвуд отличился 26 голами и 11 результативными передачами в 45 матчах за Марсель во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Фенербахче усилился защитником Манчестер Сити и сборной Нидерландов.
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