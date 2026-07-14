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Футбол

Звезда Марселя стал игроком Фенербахче

Мейсон Гринвуд продолжит карьеру в турецком гранде.
Вчера, 23:35       Автор: Игорь Мищук
Мейсон Гринвуд / Fenerbahçe SK
Мейсон Гринвуд / Fenerbahçe SK

Вингер Марселя Мейсон Гринвуд пополнил состав Фенербахче.

О переходе 24-летнего англичанина сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

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Игрок подписал с Фенербахче контракт, рассчитанный на четыре года - до июня 2030 года.

Отмечается, что сумма трансфера составит 39 миллионов евро, которые турецкий клуб выплатит тремя равными частями в течение трех лет.

В минувшем сезоне Гринвуд отличился 26 голами и 11 результативными передачами в 45 матчах за Марсель во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Фенербахче усилился защитником Манчестер Сити и сборной Нидерландов.

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