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Футбол

Вингер Арсенала продолжит карьеру в Турции

Бешикташ согласовал переход Леандро Троссара.
Сегодня, 09:41       Автор: Игорь Мищук
Леандро Троссар / Getty Images
Леандро Троссар / Getty Images

Вингер лондонского Арсенала Леандро Троссар в ближайшее время должен стать игроком Бешикташа.

Как сообщает The Athletic, турецкий клуб уже достиг договоренности с "канонирами" по поводу перехода 31-летнего футболиста. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро.

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По информации источника, бельгийский вингер будет зарабатывать в Бешикташе 9 миллионов евро в год, а сейчас стороны согласовывают другие условия личного контракта игрока.

В минувшем сезоне Троссар провел в составе Арсенала 50 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что другой турецкий гранд Фенербахче усилился защитником Манчестер Сити.

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