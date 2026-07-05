Парагвай - Франция 0:1: обзор матча и результат игры 05.07.2026

В ночь на воскресенье, 5 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором встречались сборные Парагвая и Франции.

Французская национальная команда сумела завоевать путевку в следующий раунд плей-офф, минимально обыграв соперника со счетом 1:0.

Команда Дидье Дешама владела преимуществом на протяжении всего непростого поединка, который к тому же проходил на фоне невероятной жары в Филадельфии, но все же сумела сломить сопротивление соперника. Парагвай же вышел на матч больше бороться, чем играть, но, что интересно, обошелся без единого предупреждения за всю игру. Первый тайм команды завершили без забитых мячей, без ударов в створ ворот, а южноамериканцы - и всю игру в целом.

Тем не менее во второй половине встречи французам все же удалось добиться желаемого, а помог в этом Дезире Дуэ, вышедший на замену. Спустя несколько минут после появления на поле вингер заработал пенальти, когда был сбит Диего Гомесом в штрафной парагвайцев. К точке подошел Килиан Мбаппе и развел мяч и голкипера в разные стороны, пробив в правый нижний угол.

Для Мбаппе этот гол стал седьмым на ЧМ-2026, благодаря чему он сравнялся с Лионелем Месси на вершине списка лучших бомбардиров турнира. Также француз забил свой 19-й мяч на чемпионатах мира. У аргентинского лидера рейтинга голеадоров мировых первенств за всю историю на один больше.

В четвертьфинале Франция встретится со сборной Марокко, которая ранее разгромила Канаду.

Статистика матча Парагвай - Франция 1/8 финала ЧМ-2026

Парагвай - Франция 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.13 - 1.46

Владение мячом: 24% - 76%

Удары: 5 - 15

Удары в створ: 0 - 5

Угловые: 2 - 12

Фолы: 13 - 11

Парагвай: Хиль - Касерес, Веласкес, Г. Гомес (Маурисио, 71), Альдерете (Канале, 58), Алонсо - Д. Гомес, Кубас, Галарса, Альмирон (Авалос, 72) - Энсисо (Кабальеро, 61).

Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Салиба, Динь - Коне, Рабьо - Дембеле (Шерки, 84), Олисе, Баркола (Дуэ, 61) - Мбаппе.

Предупреждения: Баркола, Коне, Олисе.

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