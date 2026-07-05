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Футбол

Тренер сборной Хорватии покинет команду

Златко Далич уедет в ОАЭ.
Сегодня, 00:05       Автор: Андрей Безуглый
Златко Далич / Getty Images
Златко Далич / Getty Images

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич покинет команду, пишет Jutarnji.

По ниформации издания, решение было принято еще до старта мундиаля. У 59-летнего специалиста завершился контракт со сборной.

И более того, Далич уже принял предложение из ОАЭ. Официально об уходе тренера планируют объявить на следующей неделе.

Самым вероятным преемником станет Славен Билич, который уже тренировал национальную команду в 2006-12 годах.

Напомним, что Златко Далич тренировал Хорватию с 2017 года, при нем команда выиграла серебро на ЧМ-2018 и бронзу на ЧМ-2022.

Ранее также сообщалось, что главный тренер сборной Туниса также покинул команду.

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