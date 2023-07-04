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Гран-при Великобритании: расписание и результаты

В Сильверстоуне пройдет одиннадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 09:41
Гран-при Великобритании / Getty Images
Гран-при Великобритании / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Впервые Гран-при Великобритании был проведен в 1926 году на трассе Бруклэндс. В календарь Формулы 1 британский этап попал в 1950 году, когда гонка уже проводилась на Сильверстоуне.

С 1954 по 1986 года Гран-при проводился то на Сильверстоуне, то на Эйнтри, то на Брэндс Хэтч. Начиная с 1987 года, Гран-при Великобритании неизменно проходит на Сильверстоуне. Последний раз трасса модернизировалась в 2010 году.

Как менялась конфигурация Сильверстоуна
Как менялась конфигурация Сильверстоуна

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Льюис Хэмилтон (8 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (18).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 52 круга (306 198 м). Длина одного круга составляет 5 891 м.  

Конфигурация Сильверстоуна
Конфигурация Сильверстоуна

Расписание и результаты заездов Гран-при Монако-2023

Пятница, 7 июля

  • 14:30 - первая практика
  • 18:00 - вторая практика

Суббота, 8 июля

  • 13:30 - третья практика
  • 17:00 - квалификация

Воскресенье, 9 июля

  • 17:00 - Гран-при Великобритании

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Великобритании

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