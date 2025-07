Победа Норриса и подиум Хюлькенберга: итоги дождевой феерии в Сильверстоуне

В воскресенье, 6 июля, состоялся Гран-при Великобритании-2025.

Сразу на старте некоторые пилоты удивили зрителей, решив сменить шины уже после формационного круга и стартовать с пит-лейн.

LIGHTS OUT AT SILVERSTONE!!!



Verstappen leads off the start



Leclerc and Russell pitted for slicks after the formation lap and started from the pit lane #F1 #BritishGP pic.twitter.com/SbMKPz7Kmp — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

А уже на первом круге выбыли Лиам Лоусон, которого выбил Эстебан Окон, а Франко Колапинто не сумел стартовать с пит-лейн. А на 4-м круге не справился с упавлением и Габриэль Бортолето, вызвав виртуальный сейфти-кар.

LAP 4/52



The Virtual Safety Car period ends and Bortoleto immediately finds the gravel!



He managed to get going again 👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/AQ66Rsn4ky — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

На 11-м круге начался очень сильный дождь, и командам пришлось срочно адаптироваться. Очень хорошо было видно, насколько пилотам было очень тяжело держать болид на трассе.

И в итоге на 14-м круге администрация гонки решила выпустить сейфти-кар, так как видимость на Сильверстоуне стала критически низкой.

На 17-м круге гонка наконец возобновилась, однако уже вскоре на трассу был вынужден вернуться сейфти-кар. Исак Аджар попросту не видел за стеной воды болид Антонелли, врезался в него и вылетел с трассы, разбив собственное авто.

LAP 18/52: No sooner do we restart that the Safety Car is called out again!



Hadjar has gone into the barriers 💥



He's okay 👍#F1 #BritishGP pic.twitter.com/4l5A5aNETr — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Но и очередной рестарт снова привнес множество инцидентов. Ферстаппен не справился с управлением, но удержал болид от столкновения, откатившись на девятую строчку. А в следующем же эпизоде примерно то же самое произошло и с Берманом.

LAP 21/22



Max Verstappen spins at the restart! 😵



He drops from P2 to P9 ⬇️#F1 #BritishGP pic.twitter.com/UxO18UomEN — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Вскоре стюарды решили дать Оскару Пиастри 10-секундный штраф за торможение под сейфти-каром. Похоже, пилот Макларен пытался вынудить Ферстаппена заработать штрафные баллы.

Наконец гонка пошла своим чередом, однако назвать ее скучной никак нельзя было. За третье строчку борьба горела между Хюлькенбергом, Строллом и Хэмилтоном. Далее борьба за очковую зону также была очень яркой, к тому же в этой группе Ферстаппен, Расселл и Леклер старались подняться как можно выше.

LAP 35/52



Hulkenberg overtakes Stroll for P3 💪



Can the German claim his first podium in his 239th race start? #F1 #BritishGP pic.twitter.com/27GaMi52TJ — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Первыми вернуться на слики решили Алонсо и Расселл. Однако довольно быстро обе команды пожалели о своем решении, Алонсо проиграл позицю Цуноде, и Расселл чудом не разбил болид, вылетев с трассы.

LAP 40/52



Russell has a massive spin on those slicks 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Np4PoyFm1v — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

На 42-м круге и остальные пилоты стали переходить на слики, и мало у кого удалось сразу справиться со своим болидом. Практически все пилоты так или иначе пострадали, а Хаасы вообще решили столкнуться между собой.

LAP 42/52



Hamilton has bolted on slicks, and he's finding the going a bit slippy 😮#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Xwya4Im3di — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

LAP 45/52



Everyone is on slicks now and it's a race to the flag! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/S5CHSf9DT3 — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

В итоге на сухой трассе уже ни у кого не было ни проблем, ни каких-либо других сложностей. Ландо Норрис уверенно довел гонку до победы, воспользовавшись штрафом напарника. Главной сенсацией стал Нико Хюлькенберг, завоевавший свой первый подиум в карьере.

