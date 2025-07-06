Вольфф: Решение о первом пит-стопе оказалось катастрофой

Команда сама виновата в своих результатах.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф признал ошибки команды на Гран-при Великобритании.

Напомним, что после прогревочного круга Джордж Расселл решил сменить промежуточные шины на слики, потеряв сначала позицию, а затем и шансы на ее возвращении.

Джордж финишировал десятым, а Антонелли был вынужден сойти, превратив гоночный уикэнд в катастрофу для Мерседес.

Вольфф был вынужден признать ошибки команду, не совершив которые Мерседес мог бы претендовать на подиум.

Первое решение, принятое пилотом и командой, оказалась полностью ошибочным. Мы вынужденно двинулись от плохого к худшему, ведь это спровоцировало пит-стоп Кими. Если посмотреть, где он ехал, то нам следовало оставить его на трассе и разделить стратегии пилотов – в таком случае мы, вероятно, финишировали бы там, где оказался Нико Хюлькенберг. Ведь Кими был впереди него. Это не преуменьшает выступление Нико, которое получилось очень хорошим. Мы выбрали неправильный комплект шин, поскольку были уверены, что медиум долго не продержится – ведь в пятницу он работал плохо. Это стало еще одним неверным решением. Второй пит-стоп оказался, возможно, еще более ошибочным решением, чем первый – это была, по сути, задействованная гильотина.

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