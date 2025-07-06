iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Неудачник квалификации Гран-при Великобритании будет стартовать с пит-лейн

Молодой пилот повредил болид в субботу.
Сегодня, 13:12       Автор: Антон Федорцив
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

Гонщик конюшни Альпин Франко Колапинто начнет Гран-при Великобритании с пит-лейн. Французская команда пошла на такой шаг после инцидента в квалификации, сообщает официальный сайт конюшни.

Аргентинец разбил болид в первом сегменте сессии. Альпин в режиме закрытого парка заменила элементы силовой установки болида Колапинто. Как следствие, он будет стартовать с боксов.

В нынешнем сезоне Колапинто еще не набирал очки. Тем временем напарник аргентинского пилота Пьер Гасли (11 пунктов) дошел до финального раздела квалификации. Опытный француз начнет гонку с 8-й позиции.

Тем временем руководитель Феррари раскритиковал обоих пилотов Скудерии за неудачную квалификацию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Великобритании Альпин Франко Колапинто

Статьи по теме

Гран-при Великобритании: Ферстаппен и Пиастри будут стартовать с первого ряда, Норрис и Расселл – за ними Гран-при Великобритании: Ферстаппен и Пиастри будут стартовать с первого ряда, Норрис и Расселл – за ними
Ферстаппен повторил рекорд Феттеля Ферстаппен повторил рекорд Феттеля
Руководитель Феррари упрекнул пилотов за неудачную квалификацию Гран-при Великобритании Руководитель Феррари упрекнул пилотов за неудачную квалификацию Гран-при Великобритании
Новичок сезона получил наказание на Гран-при Великобритании Новичок сезона получил наказание на Гран-при Великобритании

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи женского чемпионата Европы, спарринги Динамо и Шахтера
просмотров

Последние новости

Формула 115:00
Гран-при Великобритании: Ферстаппен и Пиастри будут стартовать с первого ряда, Норрис и Расселл – за ними
Европа14:29
Ювентус и МЮ рассмотрят обмен ненужными футболистами
Европа14:05
Жоау Феликс сообщил, где хотел бы продолжить карьеру
Европа13:50
Экс-ассистент Де Дзерби возглавил Порту
Бокс13:28
"Не хотим этого видеть": Экс-соперник Усика и Фьюри выступил категорически против третьего боя
Формула 113:12
Неудачник квалификации Гран-при Великобритании будет стартовать с пит-лейн
Бокс12:45
Джейка Пола могут исключить из рейтинга WBA
Европа12:37
Звезда Тоттенхэма лишен прав за быструю езду на Ламборгини
Европа12:00
Манчестер Сити собрался активировать клаусулу финалиста Лиги чемпионов
Бокс11:58
"Снова жалуется и ноет": Экс-чемпион раскритиковал Фьюри за непризнание поражений от Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK