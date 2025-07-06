Неудачник квалификации Гран-при Великобритании будет стартовать с пит-лейн

Гонщик конюшни Альпин Франко Колапинто начнет Гран-при Великобритании с пит-лейн. Французская команда пошла на такой шаг после инцидента в квалификации, сообщает официальный сайт конюшни.

Аргентинец разбил болид в первом сегменте сессии. Альпин в режиме закрытого парка заменила элементы силовой установки болида Колапинто. Как следствие, он будет стартовать с боксов.

В нынешнем сезоне Колапинто еще не набирал очки. Тем временем напарник аргентинского пилота Пьер Гасли (11 пунктов) дошел до финального раздела квалификации. Опытный француз начнет гонку с 8-й позиции.

Тем временем руководитель Феррари раскритиковал обоих пилотов Скудерии за неудачную квалификацию.

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