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Автоспорт

Руководитель Феррари упрекнул пилотов за неудачную квалификацию Гран-при Великобритании

Глава Скудерии разочарован выступлением подопечных.
Сегодня, 20:40       Автор: Антон Федорцив
Фредерик Вассер (в центре) / Getty Images
Фредерик Вассер (в центре) / Getty Images

Босс команды Феррари Фредерик Вассер отреагировал на третий ряд для гонщиков на старте Гран-при Великобритании. Функционер возложил на пилотов ответственность за посредственный результат, сообщает FormulaPassion.

"В целом мы демонстрировали хороший темп со старта уикенда – пожалуй, лучший в сезоне после Монако. С самого начала мы были в борьбе, поэтому разочаровывает, что не смогли собрать все воедино в квалификации, по крайней мере на последнем круге.

Однако, гоночный темп был хорошим, и по воскресеньям мы всегда выступаем немного лучше, чем по субботам. Льюис на десятую опережал Пиастри до последнего поворота – все было возможно. Но неважно, кто впереди перед последним поворотом – нужно быть лучшим на финишной линии. Это значит, что соперники лучше справились, а мы не смогли собрать все воедино.

Несколько гонок назад проблема была скорее структурной, а сегодня дело в ошибках – болид работал отлично, потенциал был. Два пилота не собрали все вместе на последнем круге", – заявил Вассер.

В свободных практиках на Сильверстоуне Феррари была среди лидеров. В частности, Хэмилтон оказался самым быстрым в первой сессии, а Леклер – в третьей. Впрочем, по итогам квалификации они заняли пятое-шестое места.

Напомним, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании.

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