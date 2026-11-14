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Автоспорт

Daily Mail бойкотирует три Гран-при после наказания журналиста

Британское издание выступило против решения FIA лишить своего опытного обозревателя аккредитации из-за оскорбительного высказывания в адрес пилота Ferrari.
Сегодня, 12:42       Автор: Сергей Носенко
Чарльз Леклер / Getty Images
Чарльз Леклер / Getty Images

Международная автомобильная федерация (FIA) оказалась в центре скандала после того, как отозвала аккредитацию журналиста Daily Mail Джонатана Макэвоя. В ответ британская газета объявила бойкот трех заключительных этапов сезона Формулы-1.

Как сообщает Reuters, Макэвой, который более 20 лет освещает Формулу-1, потерял право работать на Гран-при Лас-Вегаса, Катара и Абу-Даби. Причиной стала его авторская колонка от 4 ноября, в которой журналист использовал оскорбительное выражение. В своей колонке Макэвой написал о Леклере: «Изысканный Шарль к тому же оказался подленьким негодяем» (оригинал: "The sophisticated Charles also happens to be a sneaky little bastard").

Критика касалась инцидента на старте Гран-при Мексики. Тогда Леклер и его напарник Льюис Хэмилтон выехали за пределы трассы во время борьбы за лидерство в четвертом повороте. Монегаск срезал участок трассы по траве и вернулся на трек впереди соперников, после чего Макс Ферстаппен опередил Хэмилтона. Позже Леклер получил пятисекундный штраф за получение преимущества за пределами трассы.

В FIA объяснили, что колонка Макэвоя не соответствовала стандартам профессионализма, которые предъявляются к аккредитованным журналистам. Федерация также подчеркнула, что правила позволяют отзывать аккредитацию без предварительного уведомления, однако не запрещают Daily Mail отправить на гонки другого представителя.

Руководитель спортивного отдела издания Крис Дин назвал наказание беспрецедентным и возмутительным нападением на свободу прессы и потребовал восстановить аккредитацию журналиста.

После отзыва аккредитации журналист опубликовал еще одну колонку, в которой раскритиковал руководителя Ferrari Фредерика Вассера. В частности, он назвал его «пухленьким ничтожеством» ("a tubby little nobody") и «хихикающим шутом, который не справляется со своей работой» ("a chuckling buffoon well out of his depth").

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Формула - 1 Шарль Леклер

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