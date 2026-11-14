Свитолина сенсационно выбила Соболенко с Итогового турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала громкую победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко и пробилась в полуфинал Итогового турнира WTA-2026.

В решающем матче группового этапа, который состоялся 13 ноября в американском Индиан-Уэллсе, первая ракетка Украины обыграла представительницу беларуси в трех сетах — 6:3, 3:6, 6:1.

Свитолина уверенно начала встречу и выиграла первую партию. Однако Соболенко удалось перехватить инициативу во втором сете и перевести противостояние в решающую партию.

Там украинка сначала проиграла гейм на собственной подаче, но после этого полностью захватила контроль над игрой. Элина выиграла шесть геймов подряд, не оставив сопернице шансов на камбэк.

Так Свитолина прервала серию из пяти поражений в противостояниях с Соболенко. Всего это была лишь вторая победа украинки над белоруской в очных встречах.

Благодаря этому успеху Элина заняла второе место в своей группе и вышла в полуфинал соревнований. Следующей соперницей украинки станет чешка Линда Носкова. Матч состоится 14 ноября.

Итоговый турнир WTA-2026. Групповой этап, 3-й тур

Арина Соболенко — Элина Свитолина — 1:2 (3:6, 6:3, 1:6).

Матч продолжался 1 час 55 минут.

Напомним, сталро известно, что Свитолина повторила историческое достижение на WTA Finals.

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