Марта Костюк проиграла Носковой в дебютном матче на Итоговом турнире WTA

Поединок завершился победой соперницы в двух сетах.

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила представительнице Чехии Линде Носковой в стартовом матче группового этапа Итогового турнира WTA-2026.

В первом сете Носкова захватила инициативу и сумела создать комфортное преимущество. Чешка выиграла партию со счетом 6:2.

Во втором сете Костюк пыталась вернуться в игру, однако Носкова удержала преимущество и довела встречу до победы — 6:4.

Для украинки этот матч стал дебютным на Итоговом турнире WTA. Марта попала в основную сетку соревнований после того, как первая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.

На групповом этапе Костюк также сыграет против американок Коко Гофф и Джессики Пегулы. Для выхода в полуфинал украинке необходимо занять одно из двух первых мест в группе.

Итоговый турнир WTA. Групповой этап. 1-й тур

Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия) — 0:2 (2:6, 4:6).

Напомним, в другой группе выступает еще одна представительница Украины Элина Свитолина. Ее первой соперницей станет нейтральная теннисистка Мирра Андреева. Матч запланирован на 9 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!