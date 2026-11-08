Костюк выступит на Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк (№10 WTA) выступит на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

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24-летняя украинка дебютирует на турнире, заменив лидера мирового рейтинга Елену Рыбакину из Казахстана, которая снялась с WTA Finals-2026 из-за проблем со здоровьем.

"Мне очень жаль сообщать всем своим болельщикам и поклонникам, что, к сожалению, я вынуждена сняться с Итогового турнира WTA в этом году. У меня был невероятный сезон, но физически мой организм пока не готов к соревнованиям", - заявила Рыбакина.

На старте турнира Костюк сыграет против Линды Носковой из Чехии, а также в рамках группового этапа встретится с американками Коко Гауфф и Джессикой Пегулой.

Отметим, что впервые в истории на Итоговом турнире WTA выступят две украинки - также в соревнованиях примет участие Элина Свитолина. Соперницами первой ракетки Украины в группе станут так называемые "нейтралки" Мирра Андреева и Арина Сабаленко, а также чешская теннисистка Каролина Мухова.

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