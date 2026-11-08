iSport.ua
Русский Українська

Костюк выступит на Итоговом турнире WTA

Впервые на соревнованиях Украина будет представлена двумя теннисистками.
Сегодня, 09:55       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк (№10 WTA) выступит на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Читай также: Свитолина поделилась, почему Стаховский заменил ее тренера на WTA Finals

24-летняя украинка дебютирует на турнире, заменив лидера мирового рейтинга Елену Рыбакину из Казахстана, которая снялась с WTA Finals-2026 из-за проблем со здоровьем.

"Мне очень жаль сообщать всем своим болельщикам и поклонникам, что, к сожалению, я вынуждена сняться с Итогового турнира WTA в этом году. У меня был невероятный сезон, но физически мой организм пока не готов к соревнованиям", - заявила Рыбакина.

На старте турнира Костюк сыграет против Линды Носковой из Чехии, а также в рамках группового этапа встретится с американками Коко Гауфф и Джессикой Пегулой.

Отметим, что впервые в истории на Итоговом турнире WTA выступят две украинки - также в соревнованиях примет участие Элина Свитолина. Соперницами первой ракетки Украины в группе станут так называемые "нейтралки" Мирра Андреева и Арина Сабаленко, а также чешская теннисистка Каролина Мухова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA Итоговый турнир WTA Марта Костюк

Статьи по теме

Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
Ястремская вышла в основную сетку турнира в Гуанчжоу Ястремская вышла в основную сетку турнира в Гуанчжоу
"Мы больше не пара, но все еще семья": Монфис впервые высказался о разрыве со Свитолиной "Мы больше не пара, но все еще семья": Монфис впервые высказался о разрыве со Свитолиной
Свитолина не сыграет в Токио перед Итоговым турниром WTA Свитолина не сыграет в Токио перед Итоговым турниром WTA

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Питтсбург, Коламбус вырвал победу у Далласа
НХЛ: Бостон разгромил Питтсбург, Коламбус вырвал победу у Далласа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, Атлетико - Барселона, матчи Ливерпуля, Челси, МЮ, Милана, Интера, Ювентуса
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Кудровка обыграла Черноморец, Харьков и Карпаты не доиграли свой матч
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль уступил Фенербахче, Комо уничтожил Ланс, победы Реала, Манчестер Сити и Арсенала
просмотров

Последние новости

Теннис09:55
Костюк выступит на Итоговом турнире WTA
Украина09:30
Шахтер - Динамо: анонс матча чемпионата Украины
Украина08:30
Шахтер - Динамо: как букмекеры оценивают шансы команд?
Европа08:20
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, Атлетико - Барселона, матчи Ливерпуля, Челси, МЮ, Милана, Интера, Ювентуса
Европа00:00
Реал без проблем разобрался с Валенсией
Вчера, 23:25
Формула 123:25
Гран-при Бразилии: Норрис неожиданно выиграл поул
Европа и мир22:40
Сборная Украины оформила третью победу на Европейском кубке наций
Европа21:30
Манчестер Сити неожиданно уступил аутсайдеру чемпионата
Формула 120:18
Квалификация в Сан-Паулу была остановлена красными флагами
Украина20:10
УПЛ: Кудровка обыграла Черноморец, Харьков и Карпаты не доиграли свой матч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK