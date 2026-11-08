Реал без проблем разобрался с Валенсией
В субботу, 7 ноября, Реал отправился в гости к Валенсии.
Несмотря на то, что гости сразу забрали контроль над игрой, именно Валенсия создала первый момент. А затем и вовсе забила, но гол отменили из-за офсайда.
Уже на пропущенный мяч Реал отреагировал и через несколько минут Вальверде разрядил очередную пушку. И почти сразу же Гюлер удвоил счет.
Второй тайм оказался совсем скуп на моменты, так как Реал уже никуда не торопился. В итоге в самом конце матча дежурный гол забил Мбаппе, и на том игра завершилась.
Статистика матча Валенсия - Реал 12-го тура Ла Лиги
Валенсия - Реал 0:3
Голы: Вальверде, 28, Гюлер,36, Мбаппе, 75
Ожидаемые голы (xG): 0.16 - 2.20
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 4 - 19
Удары в створ: 2 - 11
Угловые: 2 - 5
Фолы: 26 - 6
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