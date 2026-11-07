Шахтер уступил Динамо в молодежном Классическом

Горняки потерпели поражение от киевлян в чемпионате Украины U21.

В субботу, 7 ноября, состоялся матч 12-го тура чемпионата Украины УПЛ-2, в котором Шахтер U21 принимал Динамо U21. Поединок завершился победой киевской команды со счетом 3:1.

Гости открыли счет на 32-й минуте: Владислав Супряга принял мяч в штрафной площади и переиграл голкипера. Спустя три минуты преимущество «Динамо» удвоил Александр Пашко, воспользовавшийся отскоком мяча после атаки киевлян.

В начале второго тайма Шахтер сократил отставание. После нарушения правил против Виктора Цуканова арбитр назначил пенальти, который сам пострадавший реализовал на 47-й минуте.

Горняки пытались отыграться, однако на 85-й минуте Супряга снял вопросы о победителе. После передачи партнера нападающий оформил дубль, а мяч после его удара и рикошета от Милокоста оказался в воротах.

Благодаря этому дублю Супряга довел свой голевой счет до девяти мячей и возглавил список лучших бомбардиров УПЛ-2.

После этой победы Динамо сравнялось с Шахтером по набранным очкам в турнирной таблице. После международной паузы команда Алексея Белика сыграет против «Левого Берега» U21. Базовая дата матча — 21 ноября.

Протокол матча

Шахтер U21 – Динамо U21 – 1:3

Голы: Цуканов, 47 (пенальти) – Супряга, 32, 85, Пашко, 35.

Напомним, вундеркинд МЮ отказался от нового контракта.

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