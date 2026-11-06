НХЛ: Бостон разгромил Питтсбург, Коламбус вырвал победу у Далласа
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на пятницу, 6 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись одиннадцать матчей.
Результаты матчей НХЛ за 5 ноября
Тампа-Бэй – Чикаго – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Виннипег – Ванкувер – 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Коламбус – Даллас – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:0)
Детройт – Вегас – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Монреаль – Юта – 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 1:0)
Нью-Джерси – Сент-Луис – 5:4 (1:0, 3:1, 0:3, 1:0)
Айлендерс – Каролина – 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)
Рейнджерс – Филадельфия – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Питтсбург – Бостон – 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Эдмонтон – Анахайм – 4:5 (1:1, 1:3, 2:1, 0:0)
Колорадо – Нэшвилл – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
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