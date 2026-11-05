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Сборная Украины по хоккею отыгралась и победила Польшу

Сборная Украины по хоккею одержала волевую победу над Польшей в стартовом матче Кубка европейских наций сезона 2026/27. Команда Александра Бобкина выиграла со счетом 2:1, отыгравшись после первого периода.
Вчера, 23:16       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины / ФХУ
Сборная Украины / ФХУ

В четверг, 5 ноября, украинцы встретились с хозяевами турнира в польском Сосновце. Победу сине-желтым принесли шайбы Даниила Трахта и Игоря Мережко.

Первый период завершился в пользу поляков. Незадолго до перерыва хозяева реализовали большинство: Йонас Хофман с близкого расстояния протолкнул шайбу мимо украинского голкипера Артура Оганджаняна.

Во второй двадцатиминутке украинцы сравняли счет. Даниил Трахт на 30-й минуте точным дальним броском пробил оборону соперника — 1:1.

В начале третьего периода сборная Украины воспользовалась численным преимуществом. Игорь Мережко остался без опеки и точно бросил в дальний угол, принеся команде победу.

Польша — Украина 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: Хофман, 18:25 (Брынкус, Гурны) — 1:0; Трахт, 29:50 (Боднар) — 1:1; Мережко, 44:18 (большинство, Пересунько, Денискин) — 1:2.

Кубок европейских наций является одним из турниров, которые сборная использует для подготовки к чемпионату мира 2027 года. В мае украинцы завоевали серебро чемпионата мира в дивизионе IA, что позволило им повыситься в классе.

Следующий матч сборная Украины проведет в пятницу, 6 ноября, против Великобритании. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Завершит ноябрьский этап Кубка европейских наций украинская команда встречей с Италией. Матч состоится в субботу, 7 ноября, в 19:15.

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