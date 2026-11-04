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Монфис растрогал публику прощальной речью

Французский теннисист Гаэль Монфис попрощался с болельщиками на турнире Rolex Paris Masters.
Сегодня, 10:59       Автор: Сергей Носенко
Гаэлть Монфис / Getty Images
Гаэлть Монфис / Getty Images

Во время специальной церемонии в Париже бывшая шестая ракетка мира произнес эмоциональную речь, значительную часть которой посвятил своей четырехлетней дочери Скай, рожденной в браке с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Церемония состоялась во вторник, 3 ноября. Хотя Монфис не выходил на корт в качестве участника соревнований, он получил возможность лично поблагодарить французских болельщиков за поддержку на протяжении 22-летней профессиональной карьеры.

"Не буду скрывать, это очень тяжелый момент — прощаться. Самое прекрасное, что подарил мне этот мир, — это вы, замечательная публика. Мне действительно непросто, но я хочу поблагодарить каждого из вас", — сказал теннисист.

Главным эмоциональным моментом вечера стало обращение Монфиса к дочери. Он рассказал, что Скай попросила отца упомянуть ее в своей речи, поскольку, по мнению девочки, он недостаточно часто о ней говорит.

Француз также поделился забавным разговором с дочерью. Однажды Скай спросила, почему люди подходят к ее папе, чтобы поздороваться. Монфис объяснил, что это происходит потому, что он очень добрый человек, и добавил, что ей тоже следует быть доброй.

Девочка ответила, что тоже хочет стать доброй, а заодно мечтает быть чемпионкой. Сначала она хотела побеждать во всем, затем рассматривала возможность стать чемпионкой по разговорам, но в итоге остановилась на теннисе.

Монфис признался, что верит в способности дочери, и посвятил ей свой последний почетный круг по корту.

"Скай, твой папа был теннисистом. Он любил теннис. Я вырос в Париже, где у меня была замечательная публика. От всего сердца надеюсь, что ты станешь чемпионкой во всем, чего сама захочешь. И очень надеюсь, что однажды ты сможешь сыграть здесь, в Париже", — обратился к дочери француз.

Примечательно, что 3 ноября исполнилось ровно восемь лет с момента начала отношений Монфиса с матерью Скай — Элиной Свитолиной.

40-летний француз объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2026 года. Изначально он планировал провести последний турнир именно в Париже, однако из-за сложного периода в личной жизни завершил выступления раньше запланированного. За карьеру Монфис выиграл 13 титулов ATP в одиночном разряде. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема стали полуфиналы Ролан Гаррос-2008 и US Open-2016.

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Монфис растрогал публику прощальной речью
Монфис растрогал публику прощальной речью

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