"Он излучал особую энергию": Синнер - о муже Свитолиной
Рассказал, каким ему запомнился Гаэль Монфис.
Первая ракетка мира Янник Синнер поделился тем, как относится к мужу Элины Свитолиной Гаэлю Монфису.
Напомним, что французский теннисист проводит последний сезон в профессиональном теннисе и накануне завершил выступление на Ролан Гаррос.
Он дал многое и Франции, и нам. Когда я был очень юным и только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое. Он излучал особую энергию на корте и вне его... Теперь у него начинается новая глава, и я желаю ему только наилучшего.
К слову, Олейникова одержала первую победу в основной сетке турниров Большого шлема.
