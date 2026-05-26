Олейникова добыла первую победу в основной сетке Грендслемов

Украинка прошла первый круг Ролан Гарроса.
Вчера, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Александра Олейникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олейникова выиграла свой первый матч в основной сетке турниров Грендслема.

Это случилось в первом круге Ролан Гарроса, где спортсменка встречалась с "нейтральной" еленой приданкиной.

В первом сете Олейникова отдала сопернице лишь один гейм, и уверенно довела матч до победы во втором.

Напомним, что только в январе этого года украинка дебютировала на Грендслеме в Австралии, где сразу уступила Мэддисон Киз.

Ролан Гаррос. 1/64 финала

елена приданкина (нейтральная) — Александра Олейникова — 0:2 (1:6, 2:6)

Ранее также сообщалось, что Ангелина Калинина вылетела с Ролан Гарроса.

