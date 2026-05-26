iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывший игрок Манчестер Юнайтед может стать партнером Миколенко

Эвертон хочет подписать Аарона Уан-Биссаку.
Сегодня, 18:56       Автор: Андрей Безуглый
Аарон Уан-Биссака / Getty Images
Аарон Уан-Биссака / Getty Images

Эвертон рассматривает подписание Аарона Уан-Биссаки, пишет Бен Джейкобс.

По информации инсайдера, именно 28-летний конголезец рассматривается "ирисками" как ключевое усиление правого фланга.

Напомним, что Вест Хэм в следующем сезоне будет играть в Чемпионшипе. А это значит, что им нужно продавать игроков и продавать недорого.

Потому Уан-Биссака при оценочной стоимости в 22 млн евро, можент быть куплен Эвертоном за примерно 10 млн евро.

В прошедшем сезорне защитник провел 25 матчей, записав на свой счет три ассиста.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложил контракт своего капитану.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Звезда Барселоны объявила, что покинет команду Звезда Барселоны объявила, что покинет команду
Наполи может назначить только что уволенного тренера Милана Наполи может назначить только что уволенного тренера Милана
Расселл прервал свою серию на Гран-при Канады Расселл прервал свою серию на Гран-при Канады
Реал продлил контракт со своим защитником Реал продлил контракт со своим защитником

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок украинской Первой лиги, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина не без проблем прошла во второй круг Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк всухую выиграл серию у Кливленда на пути в финал
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Звезда Барселоны объявила, что покинет команду
Европа20:20
Наполи может назначить только что уволенного тренера Милана
Европа18:56
Бывший игрок Манчестер Юнайтед может стать партнером Миколенко
Формула 118:33
Расселл прервал свою серию на Гран-при Канады
Европа17:45
Реал продлил контракт со своим защитником
Украина17:05
Александрия получила право сыграть в переходных матчах
ЧМ-202616:29
Мексика согласилась принять Иран
Европа и мир16:00
Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия в овертайме обыграла Данию, Латвия сокрушила Венгрию
Европа15:45
Сборная Польши огласила заявку на товарищеский матч с Украиной
Бокс14:59
"Нужно действовать быстро": Промоутер высказался о следующем сопернике Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK