Бывший игрок Манчестер Юнайтед может стать партнером Миколенко

Эвертон рассматривает подписание Аарона Уан-Биссаки, пишет Бен Джейкобс.

По информации инсайдера, именно 28-летний конголезец рассматривается "ирисками" как ключевое усиление правого фланга.

Напомним, что Вест Хэм в следующем сезоне будет играть в Чемпионшипе. А это значит, что им нужно продавать игроков и продавать недорого.

Потому Уан-Биссака при оценочной стоимости в 22 млн евро, можент быть куплен Эвертоном за примерно 10 млн евро.

В прошедшем сезорне защитник провел 25 матчей, записав на свой счет три ассиста.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложил контракт своего капитану.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!