Александрия получила право сыграть в переходных матчах

Клубы УПЛ поддержали решение Руха.
Сегодня, 17:05       Автор: Андрей Безуглый
Во вторник, 26 мая, прошло Общее собрание участников украинской Премьер-лиги.

На повестке дня было заявление Руха о переходе команды во Вторую лигу и отказ от переходных матчей.

Команды поддерждали заявление львовского клуба, что значит, что Рух в переходных матчах заменит Александрия.

Напомним, что согласно регламенту, место в переходных матчах занимает следующая в таблице команды.

Таким образом Александрия сыграет за право остаться в УПЛ против бронзового призера Первой лиги. За тур до конца на эту позицию претендуют Левый Берег и Черноморец.

Ранее также сообщалось, что капитан Кривбасса покинул команду.

