Полесье все же сумело додавить Александрию

В пятницу, 8 мая, Полесье принимало дома Александрию.

С первых же минут хозяева начали испытывать оборону соперника. На 15-й минуте Красничи попытался оформить гол сезона, но после удара скорпионом мяч улетел выше. Далее свои моменты упускали еще Краснопир и Эммерлаху.

Александрия сумела ответить одним супермоментом, и только невероятный сейв Сарапия спас Полесье от гола Цары.

Второй тайм ничем от первого не отличался. Полесье давило, но Александрия стояла. А на 71-й минуте курьезный гол Гайдучика наконец открыл счет. Но уже через 10 гости восстановили паритет.

Концовка матча вышла очень жаркой, так как "волки" не планировали терять очки, и все же на 89-й минуте вышедший на замену Филиппов принес победу Полесью.

Полесье - Александрия 2:1

Голы: Гайдучик, 71, Филиппов, 89 - Ндиага, 82

Полесье: Волынец - Красничи, Сарапий, Майсурадзе, Михайличенко (Кравченко, 87) - Бабенко, Гуцуляк, Эмерллаху (Назаренко, 69), Андриевский (Федор, 65), Брагару (Филиппов, 87) - Краснопир (Гайдучик, 69).

Александрия: Макаренко - Власюк (Прокопенко, 59), Беиратче, Кампос, Бутко, Скорко - Булеца (Шостак, 87), Ващенко (Мишнев, 77), Ндиага, Теди Цара (Хуссейн, 77) - Кастильо (Кремчанин, 77)

