Лучший футболист Бундеслиги-2022 снова оказался на трансфере

Милан решил избавиться от Кристофера Нкунку, пишет La Gazzetta dello Sport.

"Россонери" не намерены больше давать шансы французскому форварда и попытаются продать его летом.

Клуб уже связался с агентом Нкунку Пини Захави и объявил, что выставляет его на трансфер. Милан надеется выручить около 40 млн евро.

Напомним, что Нкунку перешел из Челси за 37 млн евро, а сейчас оценивается лишь в 28.

В текущем сезоне француз провел 32 матча, отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Бавария провела переговоры по новому трансферу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!