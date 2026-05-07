Бавария провела переговоры по звезде Ньюкасла

Бавария провела предварительные переговоры по Энтони Гордону, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что 25-летний англичанин очень интересен мюнхенскому клубу, однако есть и другие претенденты.

Инсайдер сообщает, что "сороки" запросили 90 млн евро за игрока, а Бавария сочла такую сумму завышенной. Мюнхенцы рассчитывают договориться о других условиях.

Ньюкасл же убежден в своих требованиях, а потому ведет переговоры и с другими клубами. Арсенал, Ливерпуль и Барселона также проявляют интерес к Гордону.

В текущем сезоне Энтони Гордон провел 48 матчей, отличившись 17 голами и 5 ассистами.

