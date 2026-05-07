Кристал Пэлас - Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги конференций 07.05.2026

В четверг, 7 мая пройдет ответный матч в рамках Лиги конференций, в котором сразится Кристал Пэлас против Шахтера. Первая игра завершилась победой английской команды со счетом 3:1.

Чтобы попасть в финал турнира в Лейпциге (Германия), подопечным Арды Турана нужно будет серьезно постараться. Добавим, что второй полуфинальный поединок для донецкой команды номинально будет гостевым.

Украинскую команду примут в Лондоне на стадионе Селхерст Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

К слову, чтобы попасть в полуфинал, Кристал Пэлас в четвертьфинале обыграл Фиорентину со счетом 4:2 по сумме двух встреч. Тем временем Шахтер дал бой нидерландскому АЗ, по сумме двух матчей победителем вышел украинский клуб с общим счетом 5:2.

Финальный матч, в свою очередь, пройдет 27 мая 2026 года на стадионе Ред Булл Арена. Второй полуфинальной парой Лиги конференций являются французский Страсбур и испанский Райо Вальекано, после первой игры счет в пользу Вальекано.

