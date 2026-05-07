Уордли назвал потенциального следующего оппонента после Дюбуа

Без разницы кто - Усик или Фьюри, он готов драться.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли назвал, с кем бы он вышел на ринг после боя с Дэниелом Дюбуа.

Тайсон Фьюри или Александр Усик — любой из них был бы идеальным следующим соперником. Мне без разницы, просто скажите кто, пусть Фрэнк Уоррен решает, кто это будет, позвонит и скажет. У меня нет никаких проблем, я соглашусь.

Напомним, что ближайший бой Усика против кикбоксера Рико Верхоевена, а Тайсон Фьюри после поединка с Арсланбеком Махмудовым ожидает встречу с Энтони Джошуа.

Я уже сто раз говорил, что хочу драться с лучшими. Не знаю, как ещё это доказать — своими боями, планами или тем, как я строю карьеру. Я хочу проверять себя против сильнейших. На каждом этапе моей карьеры говорили: "вот его потолок". Так вот, я хочу по-настоящему выяснить, где мой предел.

