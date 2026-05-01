Усик - Верховен: полный андеркард вечера бокса - расписание и результаты

ISPORT.ua представляет полное расписание боксерского шоу в Гизе, главным событием которого станет бой Александра Усика и Рико Верховена.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Усик - Верховен: полный андеркард вечера бокса / The Ring
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (24-0, 15 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (66-10, 21 KO).

На кону этого поединка будет стоять титул WBC, поскольку ранее Всемирный боксерский совет санкционировал бой как добровольную защиту украинского боксера.

Бой Усика и Верховена состоится в субботу, 23 мая, и пройдет в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид. Поединок станет главным событием боксерского шоу "Glory in Giza: Undefeated Icons".

Также в андеркарде этого вечера бокса состоятся три титульных боя и один претендентский. Британец Хамза Шираз и немец Алем Бегич поборются за вакантный титул WBO во втором среднем весе, британец Джек Кэттеролл и узбекистанец Шахрам Гиясов разыграют вакантный пояс регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе, в супертяжелом весе состоится элиминатор по линии IBF между кубинцем Фрэнком Санчесом и американцем Ричардом Торрезом, а чемпионка WBO во втором наилегчайшем весе японка Мидзуки Хирута проведет защиту против австралийки Маи Солиман.

Официальным транслятором боксерского шоу будет стриминговая платформа DAZN, которая также доступна в Украине. Кто станет украинским транслятором вечера бокса, пока официально на объявлено.

Полный кард боксерского шоу Усик - Верховен:

  • Александр Усик (24-0, 15 KO) - Рико Верховен (66-10, 21 KO)
    Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе
  • Хамза Шираз (22-0-1, 18 KO) - Алем Бегич (29-0-1, 23 KO)
    Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе
  • Джек Кэттеролл (32-2, 14 KO) - Шахрам Гиясов (18-0, 11 KO)
    Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA World в полусреднем весе
  • Фрэнк Санчес (25-1, 18 KO) - Ричард Торрез (14-0, 12 KO)
    Претендентский бой по версии IBF в супертяжелом весе
  • Мидзуки Хирута (10-0, 2 КО) - Маи Солиман (10-1, 6 КО)
    Бой за титул чемпионки мира по версии WBO во втором наилегчайшем весе
  • Басем Мамду (10-2, 4 КО) - Джамар Тэлли (6-0, 5 КО)
  • Махмуд Мобарк (0-0, 0 КО) - Майкл Калялья (3-4-2, 1 КО)
  • Омар Хикаль (0-0, 0 КО) - Али Ссурункума (2-3-1, 0 КО)

Источник: The Ring

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Верховен.

