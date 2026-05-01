Ювентус может подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед

Нападающий Марселя Мэйсон Гринвуд может переехать в Италию, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ювентус анализирует рынок на случай возможного ухода Франсишку Консейсау. Португалец интересен Манчестер Юнайтед и Ливерпулю.

Интересно, что заменить вингера может бывший игрок манкунианцев Мэйсон Гринвуд.

Именно англичанин лучше всего подходит туринскому клубу, считают его скауты. Тем не менее, пока ситуация с Консейсау и Жегровой неясна, Ювентус не будет делать свой ход.

В текущем сезоне Мэйсон Гринвуд провел 29 матчей в Лиге 1, забив 15 голов и сделав 6 передач.

