Тренерский штаб Марселя недоволен Гринвудом

В Марселе растет недовольство Мэйсоном Гринвудом, утверждает RMC Sport.

По мнению тренерского штаба, английский нападающий не прилагает достаточного количества усилий и ведет себя слишком беззаботно.

Считается, что в случае Гринвуда видно четкое несоответствие между его потенциалом и вкладом в игру. Де Дзерби хочет, чтобы каждый игрок вкладывался в игру.

При этом, стоит отметить, что у англичанина 15 голов в 25 матчах сезона, а также он привлек интерес еврорпейских грандов.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе все же примет участие в матче против Атлетико.

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