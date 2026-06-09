iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома ведет переговоры по английскому вингеру

Мэйсон Гринвуд может оказаться в Риме.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Рома попробует выкупить Мэйсона Гринвуда, пишет Corriere Dello Sport.

Римский клуб готов предложить Марселю около 40 млн евро за 24-летнего англичанина.

При этом Трансфермаркт и сам Марсель оценивают игрока в 55 млн евро, однако стороны могут найти компромисс.

При этом Рома параллельно ведет переговоры с отцом Гринвуда, который является его агентом. Стороны уже согласовали контракт на 4 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ювентус хочет вернуть в Италию экс-хавбека Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

Статьи по теме

Рома готова побороться за вингера Марселя Рома готова побороться за вингера Марселя
Ювентус может подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед Ювентус может подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника
Скандальный нападающий Марселя повторил рекорд обладателя Золотого мяча Скандальный нападающий Марселя повторил рекорд обладателя Золотого мяча

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио победил Нью-Йорк в третьем матче серии
просмотров

Последние новости

Европа21:55
Реал сделал официальное предложение по Альваресу
Украина21:10
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
Украина20:55
Определились все участники УПЛ-2026/27
Европа20:10
Рома ведет переговоры по английскому вингеру
Формула 119:54
Гасли - о Монако: Прямо сейчас у меня разбито сердце…
Европа18:57
Реал подписал рекордный спонсорский контракт
Европа18:10
Ювентус может подписать бывшую звезду Милана
Европа17:28
Кипер ПСЖ может продолжить карьеру в Турции
Киберспорт17:10
IEM Cologne Major 2026: Monte пробились в третий этап, B8 поборется за выход с BIG
Теннис16:30
Костюк снялась с первого травяного турнира сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK