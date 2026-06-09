Рома ведет переговоры по английскому вингеру

Мэйсон Гринвуд может оказаться в Риме.

Рома попробует выкупить Мэйсона Гринвуда, пишет Corriere Dello Sport.

Римский клуб готов предложить Марселю около 40 млн евро за 24-летнего англичанина.

При этом Трансфермаркт и сам Марсель оценивают игрока в 55 млн евро, однако стороны могут найти компромисс.

При этом Рома параллельно ведет переговоры с отцом Гринвуда, который является его агентом. Стороны уже согласовали контракт на 4 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ювентус хочет вернуть в Италию экс-хавбека Милана.

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