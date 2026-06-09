Ювентус может подписать бывшую звезду Милана

Франк Кессье может вернуться в Италию.

Ювентус рассматривает возможность трансфера Франка Кессье, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что ивуариец провел девять лет в Италии, став звездой в составе Милана, затем ушел в Барселону, а оттуда в Аль-Ахли.

Сейчас 29-летний отказывается продлевать контракт с саудовским клубом. Текущее соглашение истекает уже 30 июня.

В связи с этим Ювентус заинтересовался потенциальной покупкой Кессье и ближайшие дни может начать переговоры с хавбеком.

Ранее также сообщалось, что Рома выставила на трансфер Артема Довбика.

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