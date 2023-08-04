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Полузащитник Барселоны продолжит карьеру в саудовском Аль-Ахли

Вернувшийся в элиту клуб согласовал покупку Франка Кессье.
Сегодня, 14:05
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Полузащитник Барселоны Франк Кессье в ближайшее время должен пополнить состав Аль-Ахли из Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Фарбицио Романо, в данный момент стороны работают на оформлением всех необходимых документов для завершения перехода 26-летнего футболиста.

Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, а ивуарийский хавбек подпишет со своим новым клубом трехлетний контракт - до июня 2026 года.

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Аль-Ахли по итогам прошлого сезона вернулся в высший дивизион Саудовской Аравии. Этим летом клуб уже подписал Эдуара Менди, Роберто Фирмино, Рияда Мареза и Аллана Сен-Максимена.

Напомним, что Кессье минувшим летом перешел в Барселону из Милана в статусе свободного агента. В составе каталонской команды полузащитник провел во всех турнирах 43 матча, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует серьезную чистку состава.

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