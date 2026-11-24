Январский переход в Валенсию украинского нападающего Ромы Артема Довбика, пребывающего сейчас в аренде в Болонье, может сорваться.

Как сообщает журналист Начо Санчис, испанский клуб столкнулся с препятствиями, поскольку римляне не намерены снижать свои финансовые требования по потенциальному трансферу 29-летнего футболиста.

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Рома хочет получить за аренду украинского форварда 1,5 миллиона евро, а Валенсия также должна будет полностью взять на себя заработную плату игрока, которая составляет 3,5 миллиона евро в год. Отмечается, что общая сумма возможной сделки может стать серьезной проблемой для испанского клуба.

В нынешнем сезоне Довбик принял участие всего в пяти матчах в составе Болоньи, отличившись одним голом.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик выразил готовность перейти в Валенсию.

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