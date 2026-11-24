Во вторник, 24 ноября, саудовский Ан-Наср принимал на своем поле катарский Аль-Садд в матче пятого тура азиатской Лиги чемпионов и одержал победу 2:1.

Счет в этом поединке открыл лидер команды из Саудовской Аравии Криштиану Роналду. Португальский форвард реализовал пенальти на 13-й минуте встречи.

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Вскоре Аль-Садду удалось отыграться, а Роналду мог снова вывести свою команду вперед, но его второй забитый мяч отменили из-за офсайда.

Под занавес первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления, а победный для Ан-Насра гол в начале второй половины встречи на свой счет записал Жоау Феликс, отличившись фантастическим ударом через себя с линии штрафной в девятку.

Для Роналду гол в этом матче стал 987-м в карьере, и до заветной тысячи остается 13 результативных ударов.

Также португалец забил свой 140-й мяч в 162 поединках в составе Ан-Насра.

Напомним, что в начале ноября Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

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