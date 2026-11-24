Реал потерял из-за травмы бразильского таланта
Нападающий мадридского Реала Эндрик в ближайшее время не сможет помочь своей команде из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт "сливочных", 20-летний футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали повреждение приводящей мышцы левой ноги.
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Мадридский клуб не стал называть сроки восстановления бразильского форварда, однако, по информации СМИ, игрок будет вынужден пропустить две-три недели.
В текущем сезоне Эндрик принял участие в восьми матчах Реала во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Реал почти согласовал новый контракт с лидером команды.
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