Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри перед боем против Энтони Джошуа поразмышлял о своем ближайшем будущем.

Британский боксер отметил, что они могли бы устроить с соотечественником реванш, если их первый поединок будет конкурентным. Также он не исключает, что может провести третий бой против экс-абсолюта дивизиона Александра Усика.

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"Мне уже нечего доказывать. Все, что нужно было доказать, я доказал к 30 годам. Мне интересен бой с Энтони Джошуа. Возможно, реванш, если это будет качественный поединок. Или, скажем, третий бой с Александром Усиком, если в этом будет смысл и я смогу рассчитывать на честное отношение.

Потому что если нет, то какой в этом смысл? Мне тогда просто могут записать еще десять поражений, хотя я не проиграю ни одного из этих боев. Более того, нет никого другого, с кем мне было бы интересно драться. Я уже прошел через все это. Все эти парни пытаются сделать себе имя, а я сделал это еще более десяти лет назад", - сказал Фьюри в комментарии OOOSCH TV.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее Усик сделал прогноз на бой Фьюри - Джошуа.

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