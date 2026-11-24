Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала скандальный эпизод с участием Арины Соболенко во время их матча на Итоговом турнире WTA-2026.

В эксклюзивном интервью Суспильне Спорт украинка рассказала, что не слышала, какие именно слова произносила белорусская теннисистка.

"Я не слышала, что именно она говорила, но видела, что ей не нравились некоторые болельщики — именно из Украины. Видела, что это на нее давит, а мне нужно было просто сфокусироваться на своих действиях", — рассказала Свитолина.

По словам теннисистки, она старалась не отвлекаться на происходящее по другую сторону сетки и сосредоточиться на собственной игре.

"Для меня это стало дополнительной мотивацией и моментом максимальной концентрации. Очень рада, что удалось обыграть ее на таком большом турнире", — добавила украинка.

Напомним, Свитолина победила Соболенко в полуфинале Итогового турнира со счетом 6:3, 3:6, 6:1 и прервала серию поражений в личных встречах с белоруской. Впоследствии украинка вышла в финал соревнований, где уступила Мирре Андреевой.

Во время матча Соболенко оказалась в центре скандала из-за нецензурных высказываний, которые зрители и пользователи соцсетей связали с украинскими болельщиками. Сама теннисистка объяснила, что ее реакция была направлена на группу зрителей, которые якобы мешали ей.

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