НХЛ: Миннесота разгромила Сан-Хосе, Торонто обыграл Айлендерс, победы Виннипега и Сиэтла
Предлагаем вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 24 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого команды провели семь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 24 ноября
Нью-Джерси – Коламбус – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
- 1:0 – 4 Майер (Хьюз, Браун)
- 2:0 – 8 Диллон (Ломбарди)
- 2:1 – 17 Койл (Веренски)
- 3:1 – 34 Браун (Хэмилтон, Зигенталер)
- 3:2 – 39 Пийхтя (Сиверсон, Вильямс)
Монреаль – Лос-Анджелес – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
- 0:1 – 14 Лаферрьер (Байфилд, Панарин)
- 1:1 – 27 Ньюхук (Тексье, Ларкин)
- 1:2 – 34 Мур (Хаула, Армия)
Оттава – Калгари – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
- 1:0 – 12 Амадио
- 2:0 – 17 Пинто (Холлидей)
- 2:1 – 55 Коронато (Фараби, Немец)
Айлендерс – Торонто – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
- 1:0 – 3 Дюклер (Кессел, Хаттон)
- 2:0 – 26 Барзел (Шенн, Кессел)
- 2:1 – 30 Джошуа (Маккейб, Реддиш)
- 2:2 – 43 Танев (Мэттьюс, Пол)
- 2:3 – 48 Маккенна (Маккейб, Реддиш)
- 2:4 – 58 Коуэн (Пол)
Виннипег – Юта – 4:2 (3:2, 0:0, 1:0)
- 1:0 – 5 Виларди (Коннор, Моррисси)
- 1:1 – 6 Пик (Бут, Стенлунд)
- 2:1 – 7 Виларди (Коннор, Семберг)
- 2:2 – 10 Краус (Трочек, Кули)
- 3:2 – 14 Баррон (Бьорк, Ферраро)
- 4:2 – 59 Виларди (Шайфли)
Сиэтл – Анахайм – 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
- 1:0 – 42 Майерс (Вуд)
- 1:1 – 44 Готье (Лакомб, Маккуин)
- 2:1 – 50 Данн (Эберле, Макманн)
- 2:2 – 52 Коланджело (Ватрано, Солберг)
- 3:2 – 57 Какко (Монтур, Самоскевич)
Сан-Хосе – Миннесота – 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
- 0:1 – 7 Капризов (Болди, Эрикссон Эк)
- 1:1 – 10 Тоффоли (Марчмент, Селебрини)
- 2:1 – 17 Веннберг (Селебрини, Миса)
- 2:2 – 19 Фейбер (Капризов, Болди)
- 2:3 – 20 Эрикссон Эк (Капризов, Сперджен)
- 2:4 – 58 Коулман (Кирстед)
- 2:5 – 59 Эрикссон Эк (Болди, Капризов)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!