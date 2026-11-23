В Саудовской Про-лиге рассматривают расширение лимита на легионеров, сообщает The Times.

На текущий момент в лиге действует лимит на восьмерых легионеров и еще двух до 21 года.

На текущий момент клубы обсуждают поднятие планку до 14 или даже более футболистов.

Издание считает, что это вызовет новую волну трансферов из Европы. На текущий момент еще идут обсуждения, но клубы хотели прояснить ситуацию до открытия зимнего трансферного окна.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Ан-Насра раскритиковал Криштиану Роналду.

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