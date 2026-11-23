Реал в шаге от согласования нового контракта с Джудом Беллингемом, утверждает The Athletic.

Напомним, что текущее соглашение англичанина рассчитано до лета 2029 года. И по нему он получает около 15 млн евро в год.

Реал решил подчеркнуть ведущую роль Беллингема в команде новым контрактом, согласование которого находится на завершающей стадии. Ожидается, что он будет подписан на следующей неделе.

Сроки нового контракта неизвестны, однако издание утверждает, что хавбек получит солидную прибавку к своей и так немалой зарплате.

В текущем сезоне на счету Беллингема 17 матчей, шесть голов и четыре ассиста.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик готов вернуться в Испанию.

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