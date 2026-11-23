Клуб уже уведомил FA о своем решении.

Манчестер Юнайтед уведомил Футбольную ассоциацию Англии о намерении обжаловать красную карточку Лени Йоро.

Напомним, что в матче с Ливерпулем французский защитник удалился уже на восьмой минуте. Карточка вызвала резкую критику со стороны манкунианцев.

Йоро толкнул в спину Исака, который, вероятно, выходил один на один с Ламменсом. Главный арбитр Сэм Баррет квалифицировал эпизод, как фол последней надежды, и VAR согласился с решением.

Тем не менее Манчестер Юнайтед намерен обжаловать решение в ближайшее время. На текущий момент Йоро пропустит матч против Брентфорда в эту субботу.

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