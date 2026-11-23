Чемпион WBO нацелился на большой поединок в следующем году.

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа рассказал о своих планах на 2027 год.

По словам британского боксера, он намерен встретиться в ринге с победителем поединка двух экс-чемпионов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Читай также: "Я специалист по нокаутам": Джошуа назвал раунд, в котором остановит Фьюри

"Это очень хорошее противостояние. Да, действительно очень хорошее. И я хочу драться с победителем. Кто бы из них ни выиграл, я буду драться с победителем", - сказал Дюбуа в комментарии talkSPORT Boxing.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее промоутер Фьюри сделал прогноз на поединок с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!