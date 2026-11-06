"В это трудно поверить": Фьюри усомнился в вероятности боя Усика с Бенавидесом

Британский боксер объяснил, почему трилогия с ним может стать лучшим вариантом для украинца.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не особо верит, что экс-абсолют дивизиона Александр Усик вернется в крузервейт ради боя с обладателем титулов WBA и WBO Давидом Бенавидесом.

Британский боксер считает, что на завершающем этапе карьеры третий поединок с ним мог бы стать для украинца более привлекательным вариантом в финансовом плане.

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"Не думаю, что это произойдет. Не думаю, что Усик вообще выйдет в ринг, если соперником буду не я. Точно нет. Ему нужен большой гонорар, а я именно тот, кто может ему это обеспечить. Состоится ли это, не знаю, но мне в это трудно поверить. Не представляю, чтобы он опускался в весе ради боя с Бенавидесом, и точно не представляю, чтобы он дрался с какими-то случайными бойцами за копейки.

Делает ли он это ради славы и титулов? Да нет. Не в 40 лет. В таком возрасте это делают ради большого чека.

Я действительно общался с Александром. Спросил: если он не занят, не хочет ли провести поединок со мной? Он ответил, что занят, потому что едет в отпуск с семьей, но мог бы выйти в ринг в марте. Так что, возможно, устроим это в марте. Пока не знаю. Будем решать вопросы по очереди", - сказал Фьюри в комментарии FightHype.

Напомним, ранее Усик подтвердил готовность встретиться в ринге с Бенавидесом.

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