"Они определят короля Великобритании": Усик сделал прогноз на бой Фьюри - Джошуа
Украинский боксер оценил шансы своих бывших соперников.
Бывший абсолют супертяжелого дивизиона Александр Усик поделился мыслями о бое между экс-чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Украинский боксер отметил, что не видит явного фаворита в будущем поединке своих бывших соперников, считая их шансы равными.
Читай также: "Они дерутся за все, что у них есть": Отец Фьюри оценил его настрой на бой с Джошуа
"Послушайте, это хороший бой. Шансы вроде 50 на 50. Многие фанаты десять лет ждали этого поединка, потому что это две большие звезды в Великобритании. Многие болельщики по всему миру хотят увидеть этот бой. Я тоже хочу посмотреть его, ведь они определят единственного короля Великобритании", - сказал Усик в комментарии DAZN.
Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.
Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер проведет бой в андеркарде поединка Фьюри - Джошуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!