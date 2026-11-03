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"Они определят короля Великобритании": Усик сделал прогноз на бой Фьюри - Джошуа

Украинский боксер оценил шансы своих бывших соперников.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший абсолют супертяжелого дивизиона Александр Усик поделился мыслями о бое между экс-чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Украинский боксер отметил, что не видит явного фаворита в будущем поединке своих бывших соперников, считая их шансы равными.

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"Послушайте, это хороший бой. Шансы вроде 50 на 50. Многие фанаты десять лет ждали этого поединка, потому что это две большие звезды в Великобритании. Многие болельщики по всему миру хотят увидеть этот бой. Я тоже хочу посмотреть его, ведь они определят единственного короля Великобритании", - сказал Усик в комментарии DAZN.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер проведет бой в андеркарде поединка Фьюри - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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