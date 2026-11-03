Полесье объявило о создании наблюдательного совета и уходе Хацкевича

Житомирское Полесье объявило об изменениях в структуре управления клуба. Об этом сообщила пресс-служба в официальном заявлении.

"С учетом практик управления, которые применяют ведущие европейские клубы, в ФК Полесье вводится Наблюдательный совет", — говорится в сообщении.

По словам представителей клуба, создание нового органа управления должно усилить взаимодействие между ключевыми направлениями работы, улучшить коммуникацию и обеспечить более своевременное и согласованное принятие решений.

В связи с обновлением организационной структуры должность вице-президента, которую занимал Хацкевич, в новой модели не предусмотрена. Поэтому специалист покидает житомирский клуб.

Александр Хацкевич присоединился к Полесью в сентябре 2025 года. Его назначение на должность вице-президента было решением президента клуба Геннадия Буткевича. Тогда руководство рассчитывало использовать опыт бывшего футболиста и тренера для развития спортивного направления команды.

До прихода в Полесье Хацкевич работал главным тренером киевского Динамо, которое возглавлял в 2017–2019 годах. Также он входил в тренерский штаб сборной Украины.

Житомирский клуб пока не сообщил, кто войдет в состав наблюдательного совета, какие полномочия получит новый орган и кто будет отвечать за спортивное направление после ухода Хацкевича.

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