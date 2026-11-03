Финляндия объединяет страны, чтобы не допустить россию на чемпионаты мира по хоккею
Президент Финской хоккейной ассоциации Хейкки Хиетанен заявил, что организация уже связалась с другими членами Международной федерации хоккея (IIHF) и продолжит переговоры на этой неделе.
"Сейчас мы собираем как можно больше стран, чтобы заявить IIHF: никто из нас не будет играть против россии в нынешней ситуации", — приводит слова Хиетанена Reuters.
По его словам, позиция Финляндии остается неизменной: национальная сборная не будет встречаться с российской командой, пока продолжается агрессивная война против Украины.
К инициативе присоединились и власти финского города Турку. Они заявили, что откажутся от проведения молодежного чемпионата мира 2028 года, если к турниру допустят сборную россии. Мэр города Пия Эло подчеркнула, что участие российской команды противоречит ценностям и этическим принципам муниципалитета.
В понедельник, 2 ноября, началось двухдневное заседание исполнительного комитета IIHF, главным вопросом которого стало участие российских команд в международных турнирах.
Первым соревнованием, на которое распространяется решение CAS о допуске россии, должен стать молодежный чемпионат мира 2027 года в Канаде. Турнир стартует 26 декабря 2027 года.
Дополнительное давление на IIHF оказывают и коммерческие партнеры. Шведская компания AJ Products, спонсировавшая мужской чемпионат мира по хоккею с 1989 года, уже объявила об отказе от сотрудничества с турниром 2027 года из-за решения о возвращении россии.
Напомним, Украина может потерять место на чемпионате мира-2027 по хоккею из-за возвращения россии.
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