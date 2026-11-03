Шахтер – Спортинг: анонс матча Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, донецкий Шахтер проведет поединок четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Соперником украинской команды станет португальский Спортинг.

Оба клуба претендуют на места в зоне плей-офф, поэтому предстоящая встреча будет иметь важное значение в борьбе за выход в следующий раунд.

Шахтер — Спортинг

3 ноября | 19:45 | Стэмфорд Бридж, Лондон

После трех туров в активе Шахтера четыре очка. На старте основного этапа команда сыграла вничью, во втором туре одержала победу, а в третьем уступила Интеру. При этом матч против итальянцев мог сложиться для "горняков" значительно лучше: подопечные Арды Турана имели хорошие возможности набрать очки, а при благоприятном развитии событий могли рассчитывать даже на победу. Однако на этот раз удача была на стороне миланцев.

Спортинг начал еврокубковую кампанию с двух побед над Галатасараем и французским Лансом. Однако в предыдущем туре португальцы неожиданно уступили дома австрийскому ЛАСКу. Лиссабонцы открыли счет уже на пятой минуте, но затем пропустили трижды и потерпели поражение. Сейчас в активе "львов" шесть очков и 12-е место в турнирной таблице. Шахтер занимает 17-ю строчку.

Перед очной встречей обе команды провели насыщенную программу в национальных турнирах. Шахтер столкнулся с определенными трудностями в матче против Зари, однако Арда Туран активно использует ротацию, поэтому некоторые футболисты, которым не удалось отличиться в той игре, могут начать поединок со Спортингом на скамейке запасных. После этого "горняки" одержали две уверенные победы над киевскими командами. Особенно убедительным оказался результат матча против Динамо – 3:0 в поединке Кубка Украины.

Спортинг также выиграл два следующих матча после неудачи в еврокубках. Впрочем, первая игра после поражения от ЛАСКа завершилась еще одной домашней неудачей – на этот раз против Академику Визеу. Соперник португальцев находится в хорошей форме и в последнее время регулярно побеждает, поэтому такой результат стал определенной неожиданностью.

Луис Суарес / Источник: Getty Images

Интересный факт

В начале 1990-х годов Шахтер и Спортинг договорились о переходе в португальский клуб полузащитника сборной Украины Сергея Щербакова.

Молодой футболист провел в Лиссабоне более года, однако в возрасте 22 лет попал в серьезную автомобильную аварию.

В результате полученных травм нижняя часть его тела оказалась парализована, и профессиональную футбольную карьеру пришлось завершить.

Ориентировочные составы

Главной новостью накануне матча стала смена тренера в Спортинге. После победного поединка чемпионата Португалии Руй Боржеш покинул должность. Руководство клуба предлагало специалисту остаться как минимум до встречи с Шахтером, но он отказался и расторг контракт.

В поединке против "горняков" лиссабонцев будет возглавлять тренер резервной команды. Очевидно, что за несколько дней новый наставник вряд ли успеет существенно перестроить игру Спортинга, однако определенная неопределенность вокруг тактических решений португальцев сохраняется.

Также Спортингу не поможет Родриго Салазар. Нападающий пропускает матчи уже почти месяц, хотя до этого демонстрировал хорошую результативность на старте сезона.

У Шахтера тоже есть кадровая потеря. Педриньо получил травму, потребовавшую хирургического вмешательства. Из-за этого бразильский полузащитник некоторое время не сможет помогать команде.

Шахтер: Ризнык – Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Очеретько – Аллисон, Марлон Гомес, Изаки, Мендоса – Кауан Элиас

Спортинг: Кайке – Фреснеда, Куарежма, Инасиу, Араухо – Симойнш, Алтимира, Думбия – Катамо, Суарес, Иранкунда

Прогноз BIGMIR: 1:1

Эксперты считают, что у Спортинга несколько больше шансов на победу в очном противостоянии с Шахтером. В то же время предсказать результат встречи довольно сложно.

Португальцы выйдут на поле с новым тренером и дополнительной мотивацией, поэтому пока трудно понять, какой именно будет их игра.

Эта неопределенность может создать дополнительные трудности и для "горняков": у Шахтера фактически не будет достаточно материала, чтобы полноценно подготовиться к команде нового наставника.

Однако вряд ли за несколько дней тренерский штаб сможет кардинально изменить нынешний Спортинг. Поэтому можно ожидать напряженного противостояния, в котором команды в итоге могут разделить очки.

Эксперты BETKING на победу Шахтера предлагают коэффициент 3.60, на ничью – 3.80, а на успех Спортинга – 2.00.

В линии также доступны ставки на тотал матча: больше 2,5 гола – 1.68, меньше 2,5 гола – 2.20.

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